Кэри, США, , 11:19 — REGNUM Геймер с ником Rages Revenge первым в мире достиг 1000-го уровня в Fortnite за один сезон. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале 2 ноября.

Fortnite © Epic Games

Как оказалось, в Fortnite нет каких-либо ограничений по уровню аккаунта. Сейчас у Rages Revenge указано, что он может достичь 1001 уровня за ещё два миллиона очков опыта.

Напомним, что уровень в Fortnite сбрасывается с началом каждого нового сезона. До этого никому не удавалось достичь такого высоко показателя.

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