Кэри, США, 2 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Геймер с ником Rages Revenge первым в мире достиг 1000-го уровня в Fortnite за один сезон. Об этом он сообщил на своём YouTube-канале 2 ноября.

Epic Games Fortnite

Как оказалось, в Fortnite нет каких-либо ограничений по уровню аккаунта. Сейчас у Rages Revenge указано, что он может достичь 1001 уровня за ещё два миллиона очков опыта.

Напомним, что уровень в Fortnite сбрасывается с началом каждого нового сезона. До этого никому не удавалось достичь такого высоко показателя.