Атланта, США, , 11:18 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 118:111.

Мяч в корзине. Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, на счету которого 26 очков. В составе «Вашингтона» 24 очка набрал защитник Брэдли Бил.

«Атланта» одержал четвёртую победу в сезоне. «Вашингтон» потерпел второе поражение.

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