Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Смольный не наблюдает позитивной динамики в развитии ситуации с коронавирусом в Петербурге. Об этом 2 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Лисовец Gov.spb.ru

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По словам председателя комздрава, количество заболевших за прошедшую неделю растёт.

«Мы не наблюдаем позитивную динамику развития коронавируса», — отметил чиновник.

«Ресурсы для амбулаторного лечения и стационарного — есть. Свободных коек около 15%, при необходимости предпримем меры, чтобы нарастить коечный фонд, но хотелось бы предпринять иные меры», — сказал Дмитрий Лисовец.

Напомним, по данным Смольного, количество активных больных COVID-19 в Петербурге продолжает увеличиваться и в настоящее время превышает 44 тыс. человек.

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