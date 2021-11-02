Москва, , 11:17 — REGNUM Введение нерабочих дней нарушило планы на ноябрьские выходные почти каждого пятого жителя России (18%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

До объявления локдауна более 11% опрошенных хотели продлить ноябрьские праздники отпусками и отгулами. Планировали другие виды отдыха — поездки за город, прогулки в парках, путешествия, участие в праздничных мероприятиях и т. д. 12% граждан.

Только 7% респондентов заявили о положительном влияние нерабочих дней на личные планы. Чаще всего в длинные выходные они рассчитывают выспаться и уделить время общению с близкими.

Опрос проведен 22−27 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 399 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (72%) проведут нерабочие дни в конце октября — начале ноября дома.

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