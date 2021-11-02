Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В настоящее время из 77 тыс. блокадников Ленинграда 29 человек проживают в Чувашии. Все они получат единовременные выплаты, сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении ПФР.

Медали блокадника Дарья Драй © ИА REGNUM

Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат в ноябре жители, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Эта поддержка оказывается в рамках празднования 80-летия со дня открытия «Дороги жизни»: она заработала 22 ноября 1941 года, став единственной магистралью через Ладожское озеро для снабжения продовольствием блокадного Ленинграда.

Выплату получат 77 тыс. блокадников Ленинграда, в том числе 29 человек, которые проживают в настоящее время в Чувашии. В отделении ПФР отмечают, что за выплатой не нужно обращаться в Пенсионный фонд, её доставят одновременно с пенсией за ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Владимир Путин предложил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тыс. рублей в связи с годовщиной открытия «Дороги жизни». Затем был подписан указ, а в октябре премьер-министр Михаил Мишустин завизировал соответствующее распоряжение. На данные цели предусмотрено 3,9 млрд рублей.