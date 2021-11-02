Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:104.

(сс) Toronto Raptors Эмблема баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» О Джи Ануноби, на счету которого 36 очков. В составе «Никс» 27 очков набрал защитник Ар Джей Барретт.

«Торонто» одержал четвёртую победу подряд. «Никс» потерпели второе поражение в семи матчах.

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