Курган, , 11:13 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

.Место гибели девочек Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Трагедия произошла в ночь на 1 ноября 2021 года в посёлке Медовый города Шумиха. В результате пожара в жилом доме погибли две девочки семи и пяти лет.

По предварительным данным, накануне в доме родители детей распивали спиртное.

Прокуратурой Курганской области организована проверка деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также полноте принятых мер по предупреждению нарушений прав детей.

По факту гибели детей СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).