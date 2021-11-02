Уфа, , 11:16 — REGNUM Башкирия четвертый год подряд стала лучшим регионом в России по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом 2 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

По его словам, в Башкирии насчитывается 374 таких кооператива, в которых трудятся тысячи сельских жителей.

«Одному небольшому фермеру или владельцу личного хозяйства сложно браться, например, за переработку мяса. А вместе с другими и объёмы не пугают», — сообщил глава региона, отметив, что в республике более шести тысяч человек являются пайщиками в сельскохозяйственных потребительских кооперативах. В текущем году в сельскохозяйственные кооперативы объединились 3056 человек (в 2020 году — 2147 человек), и это также является лучшим показателем в стране, пояснил Хабиров.

Он также отметил, что в большинстве своём, сельскохозяйственные потребительские кооперативы перерабатывают и реализуют молочное и мясное сырье, зернобобовые и масленичные культуры, дикоросы, грибы, ягоды и плоды, а также овощи.