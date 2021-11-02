Мельбурн, Австралия, , 11:19 — REGNUM 2 ноября состоялось одно из самых главных событий для жителей Австралии — на одном из ипподромов штата Виктория прошли грандиозные скачки в рамках Кубка Мельбурна. Как подсчитали экономисты из компании Finder, несмотря на то, что мероприятие проходит только в одном штате и речь идет о скачках, многие жители Австралии готовы раскошелится при проведении мероприятия. Об этом 2 ноября сообщил телеканал Nine News.

Скачки

Согласно данным Finder, средняя сумма, потраченная одним австралийцем на Кубок Мельбурна, составила 179 австралийских долларов ($134), из которых 88 долларов ($66) были потрачены на ставки, а оставшийся 91 доллар ($68) — на развлечения, одежду или еду.

Подчеркивается, что речь идет о среднем показателе. Это означает, что те, кто находится непосредственно на ипподроме во Флемингтоне, могут повлиять на средний чек для тех, кто смотрит скачки дома на диване.

Анализ Finder также показал, что при вложении в индекс ASX 200 тех же 88 долларов, потраченные на ставки, через 12 месяцев они бы превратились в 106,92 доллара — или 274 доллара, если бы они были инвестированы в биткойн год назад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии оставили ключевую ставку на историческом минимуме