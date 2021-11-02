Саратов, 2 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Саратовской области в переписи населения, проходящей с 15 октября, приняли участие 1 млн 215 тыс. человек, что составляет 51,1% от общей численности населения региона. Соответствующие данные по состоянию на 1 ноября представил Саратовстат.

V-2020.org Перепись населения

Переписчики обработали данные около 962 тыс. человек, еще 253 тыс. жителей прошли перепись самостоятельно на портале Госуслуг.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел онлайн-совещание с главами районов и поставил задачу к завершению переписи населения «получить хорошие показатели и достойно выглядеть на уровне страны».

Глава региона отметил малый охват жителей, прошедших перепись через Госуслуги.

«Пока что порталом воспользовались менее 11% процентов граждан. Невысокие показатели — в Саратове и Энгельсе», — заключил Радаев.

По мнению губернатора, главная причина в невысоких показателях — слабая информационная кампания, также сыграла свою роль пандемия. Нужно усилиться и расширить число переписчиков за счет волонтеров. Жителям области следует напоминать, что участие в переписи необходимо. На основе этих данных формируется социальная политика в стране, дополнил Радаев.

По данным Росстата на 1 января 2021 года в Саратовской области проживают 2,395 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, наиболее предпочтительный способ Всероссийской переписи населения — это когда переписчик приходит домой. Так считают 36% жителей России.

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