Канберра, 2 ноября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во времяобщения с австралийской прессой по завершении саммита G20 обвинил премьер-министра страны Скотта Моррисона во лжи, заявив, что тот не уведомил заранее о разрыве контракта на строительство подводных лодок, передаёт телеканал Nine News.

Австралия

Однако, как отмечается, представители официальной Канберры не считают, что поступили неправильно, расторгнув соглашение. После обвинений в адрес Моррисона, за него вступился его заместитель Барнаби Джойс.

«Мы не аннексировали остров. Мы не оскверняли Эйфелеву башню. Речь шла о контракте», — заявил Джойс журналистам в ходе поездки на север Нового Южного Уэльса.

«В контрактах содержатся различные положения, и одно из этих положений как раз и заключается в том, что из него можно выйти», — добавил заместитель премьер-министра.