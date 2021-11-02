Москва, 2 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За первой десяткой российских банков подтянутся и остальные кредитные организации, которые тоже повысят ставки по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Ставки у них будут чуть выше. Намного выше им не позволят подняться ограничения по риску, заставляющие делать дополнительные отчисления в АСВ, а также более пристальное внимание регулятора, — сказала Белянчикова. — Прогнозы аналитиков говорят о высокой вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки на 1 и даже 2 процентных пункта. Это позволит вернуть часть денежных средств в банки в виде вкладов. Впрочем, приток денежных средств как раз и ограничивается нахождением на подъеме. С одной стороны, по «старым» деньгам, уже находящимся в банковской системе, кредитные организации повышать ставки не собираются — «переложить» недавно размещенные средства по новой ставке ряд банков не позволят».

С другой стороны, как пояснила экономист, существенно высокие ставки предлагаются на длительные сроки, а в условиях ожидания роста это может оказаться невыгодным.

«Поэтому уже начавшийся приток «новых» денег будет ощутимым, но не всесокрушающим. Тем более что ставки фондового рынка также ожидаемо возрастут, и продвинутые инвесторы будут продолжать испытывать свою финансовую судьбу там», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что российские банки начали гонку за вкладчиков.