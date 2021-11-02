Москва, 2 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России добавило «свежей крови» в банковскую систему РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала информацию о том, что крупнейшие банки РФ повысили ставки по депозитам.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Весной и даже еще летом ситуация с денежными средствами в банковских вкладах была если не критичной, то весьма печальной, — сказала Белянчикова. — Предлагаемые банками проценты по вкладам были ощутимо ниже инфляционных ожиданий. Стоило ли удивляться, что даже консервативные инвесторы начали посматривать в сторону фондового рынка, где доходность, судя по зачастую агрессивной рекламе от банков, обещала быть существенно выше. Повышение ключевой ставки на 0,75 процентных пунктов добавило «свежей крови» в банковскую систему. Банки начали гонку за привлечение вкладчиков, успевших отвернуться от традиционного инструмента сбережений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России срочные вклады по-прежнему остаются средством сохранения, а не преумножения сбережений.