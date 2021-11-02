София, , 11:09 — REGNUM В Софии на 76-м году жизни скончался известный на Балканах за пределами региона болгарский скрипач-виртуоз Венци Такев. Об этом 2 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Согласно предварительной информации, смерть Такева наступила в результате остановки сердца.

«Он умер во сне по естественной причине», — говорится в заявлении специальной медицинской службы.

Такев по праву считается одной из самых ярких звезд цыганской этнической музыки. В 1970-х — 1980-х годах он с успехом гастролировал в ФРГ, Нидерландах и Японии, а также выступал в Большом театре в Москве.

Дата и время прощания с музыкантом будут объявлены дополнительно.