Канберра, 2 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. 1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон на «полях» саммита Группы двадцати (G20) недвусмысленно обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи. Как утверждал французский лидер, Моррисон не уведомлял его о срыве контракта на строительство подводных лодок до момента заключения альянса AUKUS. Однако 2 ноября австралийские СМИ смогли получить доступ к секретной переписке до объявления о заключении соглашения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

Первыми переписку Макрона и Моррисона опубликовала австралийская газета Financial Review. Как оказалось, французы знали, что контракт на строительство подлодок находится под угрозой.

За два дня до объявления о подписании заключения альянса AUKUS, когда Моррисон, как сообщается, пытался позвонить Макрону, чтобы сообщить ему, что сделка будет отменена, Макрон написал премьер-министру Австралии сообщение следующего содержания: «Следует ли мне ожидать хорошего или плохого по вопросу наших совместных амбиций по строительству подводных лодок?»

Таким образом, одно из опубликованных сообщений показывает, что Макрон знал о том, что контракт может быть расторгнут.