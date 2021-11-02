Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия объявил о начале с 3 ноября серии протестных акций. Объявление он разместил в соцсети Facebook.

Ника Мелия European People's Party

Он сообщил, что в 17:00 по тбилисскому времени (18:00 мск) начнётся акция в Батуми, возле здания правительства Аджарии. Кроме того, в 18:00 (17:00 мск) протестующие соберутся в Рустави возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Акции будут постоянными и не закончатся, пока цель не будет достигнута! Начавшаяся сейчас битва закончится победой!» — написал Мелия.

Напомним, в Грузии 30 октября прошёл второй тур выборов в органы местного самоуправления. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха. В оппозиции заявляют, что итоги голосования были «сфальсифицированы».

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