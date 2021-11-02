Канберра, , 11:10 — REGNUM Процентная ставка в Австралии останется на уровне исторического минимума 0,10%. Такие решение 2 ноября принял Резервный банк Австралии (РБА). Регулятор решил, что ключевой показатель сохранится на низком уровне, поскольку страна продолжает бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что РБА уже давно объявил, что не будет увеличивать денежную ставку до тех пор, пока инфляция не вырастет до устойчивого целевого уровня в два-три процента. В настоящее время инфляция в Австралии составляет около 1,75%.

В своем финансовом отчете глава РБА Филип Лоу отметил влияние недавних ограничений по COVID-19 на большую часть страны.

«Однако восстановление австралийской экономики было прервано вспышкой «Дельта"-варианта и связанными с ним ограничениями на ведение экономической деятельности», — написал Лоу.