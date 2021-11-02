Брянск, , 11:07 — REGNUM В Брянской области 2 ноября выявлено 497 новых носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания COVID-19 превысило 77 тысяч. За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Всего в Брянской области подтверждено 77 297 случаев заражения коронавирусом. Справились с инфекцией 69 292 жителя, из них 335 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 906 пациентов.

С начала пандемии в регионе проведено 960 767 исследований на коронавирус, в том числе 2 261 тест проверен за сутки.