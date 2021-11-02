Киев, , 11:04 — REGNUM Двусторонние отношения и военно-оборонное сотрудничество между Украиной и Канадой стали основными темами обсуждения на встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая прошла в рамках климатической конференции ООН в Глазго. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Встреча Зеленского и Трюдо President.gov.ua

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Зеленский также проинформировал главу канадского правительства о продвижении реформ в республике и выразил надежду на первоочередную поддержку Канады в обретении Украиной членства в НАТО.

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Ещё одной темой, затронутой на встрече, стала «угроза» российского газопровода «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президента УкраиныВладимира Зеленского удостоила встречи исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. В ходе встречи на полях конференции ООН в Глазго по изменению климата COP26 Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис в Европе и перспективы его преодоления.

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