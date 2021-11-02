Москва, , 11:20 — REGNUM В Москве ежегодная акция «Ночь искусств» пройдёт в онлайн-режиме, сообщила 2 ноября вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

«Ночь искусств». Площадка на Казанском вокзале Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция состоится 4 и 5 ноября, в ней примут участие музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Всего запланировано проведение 120 мероприятий, они пройдут в онлайн-режиме.

«Это концерты, лекции, перформансы, выставки, театральные постановки. Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию. Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе «Ночи искусств» смогут жители самых разных городов России», — сказала Сергунина.