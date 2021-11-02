Барнаул, , 11:02 — REGNUM На самом деле, заявление заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева о наличии «пятой фазы пандемии коронавируса» затруднительно прокомментировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин:

Дмитрий Медведев Government.ru

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«Общепринятым является, характеризуя нынешнюю пандемию, говорить о волнах, то есть, периодических резких подъемах заболеваемости и смертности. Вместе с тем, начавшись в конце 2019 года, пандемия новой коронавирусной инфекции приобрела перманентный характер.

Так что не исключено, что в будущем исследователи выделят некие закономерности и действительно будут установлены определенные стадии или фазы этого процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что пятая фаза пандемии коронавируса началась весной 2021 года и продолжается до сих пор в России, сообщил в свое статье, опубликованной 1 ноября «Российской газетой», заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Первая фаза пандемии, по его словам, — это период с декабря 2019 по март 2020, когда страны мира ещё не осознали опасность появления нового заболевания.

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