Салехард, , 11:00 — REGNUM На Ямале стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в стационаре обходится от 249 до 845 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ЯНАО.

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Причём сумма с 2020 года возросла в два раза по причине увеличения стоимости лечения, отмечают в ТФОМС ЯНАО. По итогам 2021 года средняя стоимость лечения в стационаре одного пациента с COVID-19 составит 470 тысяч рублей, всех ямальских ковидных пациентов в целом — порядка 4,5 млрд рублей, сообщили в ведомстве.

В сумму лечения одного пациента с COVID-19 входит стоимость лекарственных препаратов, подключение к аппарату ИВЛ, число дней, проведённых в стационаре.