Ташкент, , 10:59 — REGNUM В Узбекистане потока беженцев нет, вообще беженцев нет. Об этом 2 ноября заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

Беженцы Mtdata.ru

«Мы изначально заявили, что беженцев принимать не будем. Наша позиция заключалась в том, чтобы помогать Афганистану, но не путем вывоза группы афганцев на территорию третьей страны, а потом в качестве беженцев их опекать, кормить и заботиться», — сказал Камилов.

Он сообщил, что Узбекистан оказывал помощь в транзите и вывозе в третьи страны, представителей дипломатического корпуса и людей, «которым грозила действительно конкретная опасность расправы».

»Это была категория, которая прибывала на территорию Узбекистана и немедленно вывозилась в третью страну», — подчеркнул Камилов.

Он подчеркнул, что «в этом плане мы оказывали помощь, если будет необходимость кому-то помочь, выехать через Узбекистан за пределы Афганистана, мы готовы оказывать такого рода услуги».

»Но создавать у себя специальные места для содержания беженцев — этого нет и не будет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.