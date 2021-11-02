Горно-Алтайск, , 10:58 — REGNUM В Республике Алтай предложили ввести мораторий на добычу сибирских горных козлов (козерогов). Этот вопрос был поднят 1 ноября на совещании у главы республики Олега Хорохордина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Туши застреленных козерогов Национальный парк «Сайлюгемский»

По словам руководителя комитета по охране животного мира республики Андрия Куданова, с 2015 года популяция козерогов в регионе сократилась более, чем в два раза — с 8462 до 3761 в настоящее время.

Глава региона считает, что мораторий необходим для восстановления численности животных. Однако он напомнил, что добычей горных козлов занимаются не только туристы, приезжающие на «сафари», но и местные жителя, для которых охоты является частью традиционного образа жизни.

«При принятии решений мы должны, прежде всего, опираться на мнение наших жителей, для части которых охота — это образ жизни, а добыча способна прокормить семью», — отметил Олег Хорохордин.

Глава поручил комитету и местным властям провести опросы по этому вопросу среди жителей Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Онгудайского районов, гд выявлены ареалы обитания козерога. Решение будет приниматься с учётом результатов опроса, а также мнения профильного комитета регионального заксобрания.

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