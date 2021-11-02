Сеул, , 10:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи приложит усилия для продвижения межкорейского сотрудничества в области лесного хозяйства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей министерства объединения Южной Кореи.

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Данное заявление в министерстве сделали 2 ноября после того, как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о том, что Сеул будет стремиться к сотрудничеству с Пхеньяном в восстановлении лесов, которые играют важную роль в смягчении последствий изменения климата.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Сеул сделать новое предложение Пхеньяну о сотрудничестве в области лесного хозяйства, представитель министерства сказал, что такое сотрудничество предусмотрено межкорейскими договорённостями 2018 года.

Однако из-за возникшего тупика в ядерных переговорах между США и КНДР данные договорённости практически не были реализованы.

Сообщается, что массовая вырубка лесов в КНДР также обострила проблему наводнений и оползней.