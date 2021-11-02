Владивосток, , 10:55 — REGNUM Деньги, выделенные на строительство транспортного узла «Восточный-Находка» в Приморском крае, присвоил руководитель субподрядной организации из Якутии. Он сделал видимость, что сможет построить крупный инфраструктурный объект, и получил аванс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальнему Востоку.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

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Генподрядчика перечислил якутянину 75 млн рублей, шесть из них предприниматель потратил на имитацию начала строительства. Как выяснило следствие, компания не обладала силами, средствами и компетенциями для того, чтобы осуществить столь масштабное строительство. Тем не менее, деньги от заказчика субподрядчик получал авансовыми платежами в течение полугода.

«55-летний предприниматель из Якутии, демонстрируя производственные мощности своего предприятия и успехи в предпринимательской деятельности, заключил с заявителем договор о производстве подготовительных работ при строительстве мостов и путепроводов, а также другой транспортной инфраструктуры заведомо зная об отсутствии у его организации финансовых и материально-технических ресурсов необходимых для выполнения договорных обязательств», — пояснили в надзорном ведомстве.

Общий ущерб составил 69 млн рублей. Возбуждено и направлено в суд уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество как хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сделали и сдали в эксплуатацию новую автотранспортную развязку на строящейся трассе Владивосток — Находка — порт Восточный в районе посёлка Силинский. Два из трёх строящихся мостов откроют этой осенью, один — в 2022 году.