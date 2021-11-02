Москва, 2 ноября 2021, 10:54 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, приостановился рост курса доллара к рублю, наблюдавшийся последние дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Доллары
Доллары
«Этому способствует некоторое ослабление американской валюты на мировом рынке. Кроме того, нефтяные котировки Brent снова поднимаются выше $85 за барель. после снижения до $83 1 ноября.
Инвесторы не продолжают наметившиеся движения, поскольку ожидают основное событие недели и месяца 3 ноября., когда будут объявлены решения заседания ФРС США.
Регулятор может начать ранее анонсированное сворачивание денежного стимулирования. Это стало бы негативом для рисковых активов, к которым относятся нефть и рубль. В свою очередь, в случае сохранения мягкой риторики и действий, они получат поддержку.
В преддверии данных новостей сегодня не предполагается выход значимой статистики или событий, способных существенно повлиять на котировки.
Актуальный на 2 ноября диапазон колебания котировок поэтому не очень широк и составляет 70,90−71,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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