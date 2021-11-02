Москва, 2 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, приостановился рост курса доллара к рублю, наблюдавшийся последние дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Доллары

«Этому способствует некоторое ослабление американской валюты на мировом рынке. Кроме того, нефтяные котировки Brent снова поднимаются выше $85 за барель. после снижения до $83 1 ноября.

Инвесторы не продолжают наметившиеся движения, поскольку ожидают основное событие недели и месяца 3 ноября., когда будут объявлены решения заседания ФРС США.

Регулятор может начать ранее анонсированное сворачивание денежного стимулирования. Это стало бы негативом для рисковых активов, к которым относятся нефть и рубль. В свою очередь, в случае сохранения мягкой риторики и действий, они получат поддержку.

В преддверии данных новостей сегодня не предполагается выход значимой статистики или событий, способных существенно повлиять на котировки.

Актуальный на 2 ноября диапазон колебания котировок поэтому не очень широк и составляет 70,90−71,90 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю не даёт укрепиться ряд факторов