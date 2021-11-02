2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Снимки Politico «российских танков у Ельни» на «границе с Украиной» спровоцировали широкий общественный резонанс: «Дело Псаки живет и процветает!»

Светлана Шаповалова, , 12:33 — REGNUM Опубликованные в США фото российских танков «на границе с Украиной» рассмешили социальные сети. Люди иронизируют по поводу незнания американцами географии и вопрошают: США ждут, что Россия будет бомбить Украину? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Русские идут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«России уже на своей территории войска нельзя двигать?» — вопрошает Александр Разин.

«Ну туговато у американцев с географией, что поделаешь», — замечает Виктория Никифорова.

«Неучи, до границы с Окраиной по карте по прямой 265 км. И тем более это Смоленская область, а не Брянская», — поддерживает Ярослав Аксюков.

«Дело Псаки живет и процветает!» — смеётся Конрад Михельсон.

«Politico, вам двойка по географии и за правду. Позорище международное», — замечает Блекмен.

Йозеф Геббельс

«Начнём с того, что Ельня за Смоленском и ближе к Москве, во-вторых, Смоленск — ворота России. И при чем здесь Украина?» — замечает Тина Лавровская.

«Это наши танки и на нашей земле. Озабоченных в психиатрию», — считает Д.

«У берегов Беларуси наших кораблей не видно, случайно?» — поддерживает тему Алексей Талалаев.

«В Белоруссии только наши подводные лодки», — шутит Сергей Беляев.

«Нам тоже надо разместить фото танков США на границе с Мексикой и объявить озабоченность в связи с их необычайной активностью и агрессивным настроем», — предлагает Игорь.

«В этом американском издании работают только лжецы и жулики», — считает Андрей Фёдоров.

«Это ещё что! Яценюк в 2014-м в Конгрессе США предъявил фото российских танков в Грузии в 2008 году, выдав их за танки России на Украине в 2014-м… Был скандал! В общем, фейкньюс один», — напоминает Анастасия Лихачёва.

«Ну, а что вы хотели? Или вы решили, что Россия будет до бесконечности терпеть в свой адрес безобразия? Нет и нет. Тыкать палкой в медведя всегда чревато проблемами. Что то мне подсказывает, что скоро увидим «принуждение к миру» по-хохлядски» — замечает Андрей Иванов.

«А американские и натовские корабли у границ с Россией они не показали?» — вопрошает Александр Протасов.

«Они там вообще нормальные? Кому нужна эта Украина? Если они хотят связать мнимую российскую «агрессию» с событиями в Крыму и Донбассе, то они сильно ошибаются. Референдум в Крыму и война на Донбассе это следствие украинского майдана 2014 года. Россия к их майдану никакого отношения не имеет и денег на него она не давала (в отличие от США). Так что во всех своих бедах руководство Украины пусть винит себя», — отмечает С.

«США ждут, что Россия будет бомбить Украину. Вот они удивятся, если Россия и введет войска, заблокирует все их воинские части и подразделения, которые явно не захотят повторение Дебальцево, и сменит режим. И всё это без бомбардировок и ракетных ударов. Это только НАТО позволено захватывать Ирак и вешать президента Саддама Хусейна, захватывать Ливию и зверски убить ее лидера Муаммара Каддафи, бомбить Югославию и беспредельничать в Афганистане. Если Россия всё сделает без единого выстрела, весь мир вздрогнет. Это будет реальный пример мощной и профессиональной армии», — рассуждает Александр Морозов.

Армия США в Ираке

«Какая ещё озабоченность? Буквально недавно светлоголовые украинские мужи, голосили, страстно колотя себя в грудь, что в случае «агрессии» врага с востока он буквально обломает себе зубы о неприступный оплот свободы. Что же изменилось сейчас? При отсутствии присутствия угрозы с востока?

Ничего не изменилось. На Украине знают себе цену те, кто находится у власти — она даже не ничтожна. Никто и гроша ломаного не даст за те действия и заявления, что исходят из Киева. Ну, а насчёт западных государств, того последнего пристанища свободы и демократии, что погрязли в бесконечном вранье — говорить как-то не хочется», — рассуждает Роман Александрович.

Как сообщало ИА REGNUM, спутниковые фотографии российских танков распространили в Politico. Издание отмечает, что скопление военной техники обнаружено в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит только с Белоруссией, а от Украины отделена другим российским регионом — Брянской областью. Также отмечается, что Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

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