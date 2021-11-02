Москва, , 10:52 — REGNUM Идея московских властей обойтись без мигрантов на стройках должна быть распространена на другие регионы и отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

«В Москве осознали, что на стройках можно обойтись без мигрантов, если использовать современную технику и поднять зарплату местным. Мы предлагаем поступать также во всех регионах и отраслях: в сельском хозяйстве, ритейле, логистике и так далее», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на связь динамики зарплат и развития отрасли: чем быстрее растут зарплаты, тем динамичнее развивается отрасль.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв, рассказал о планах отказаться от мигрантов за счет автоматизации отрасли.

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