Челябинск, , 10:52 — REGNUM В Челябинской области руководство Красноармейского района уплатило штраф за зарастание девяти участков земли общей площадью 77,4 га. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Штраф

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Нарушение выявили в ноябре 2020 года. В ходе проверки выяснилось, что земля сельскохозяйственного назначения заросла травой и деревьями. В декабре Управление оштрафовало администрацию на 200 тыс. рублей. Однако этот штраф был оспорен в суде.

Постановление о привлечении администрации к ответственности устояло в судах. В октябре она полностью оплатила штраф.