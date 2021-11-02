Джакарта, , 10:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились расширить двустороннее сотрудничество, особенно в экономической области, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Индонезия сосредоточит внимание на сотрудничестве в области «зеленой» экономики.

«Я хочу сфокусировать наши отношения на сотрудничестве в области «зеленой» экономики. «Зеленые инвестиции» и доступные технологии являются ключом к экономическому переходу», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

На двусторонней встрече Борис Джонсон выразил заинтересованность Великобритании в инвестировании в Индонезию.

Индонезия получила от британских бизнесменов инвестиционный план на сумму $9,29 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо упомянул дискриминацию индонезийского пальмового масла со стороны Европейского союза (ЕС) на встрече с премьер-министром Словении в Глазго (Великобритания).

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