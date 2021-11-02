Ташкент, 2 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Узбекистан в рамках международной практики готов сотрудничать и взаимодействовать по предотвращению терроризма с любой страной. Об этом 2 ноября заявил глава МИД Узбекистана Абудлазиз Камилов на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Мы в рамках международной практики, на основе международного права, многосторонних конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма, совместную борьбу против него», — сказал он.

Говоря о «таких чувствительных вопросах, как обмен разведывательной информацией», Камилов отметил, что «если речь идет о том, что какая-то страна вовремя предоставляет развединформацию и ее получение поможет предотвратить серьезный теракт, то почему бы не воспользоваться этим?».

»Если у вас есть такая информация, почему бы не дать ее той стране, где готовится террористический акт?», — подчеркнул министр.

Он указал, что «конечно, тут есть своя специфика: как передавать, в какой форме, как предотвратить раскрытие своих ценных источников — это уже другой аспект, связанный с деятельностью наших спецслужб».

»Поэтому, считаю, что даже если мы обсуждаем вопросы борьбы против терроризма с США, то речь идет о международной практике по борьбе с этим злом», — подчеркнул Камилов.