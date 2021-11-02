Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 732 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 725 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели после коронавируса за последние сутки 1221 человек, скончались ещё 20 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Всего в Республике Крым с начала пандемии подтверждено 98 228 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 613. Скончались от осложнений на фоне инфекции 3030 крымчан.