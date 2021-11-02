Иерусалим, , 11:13 — REGNUM С 5 ноября жители Израиля смогут официально вернуться к «нормальной жизни» с государственным бюджетом. Об этом, как сообщают «Вести Израиль», заявил министр финансов страны Авигдор Либерман на заседании фракции «Наш дом Израиль» 1 октября.

Авигдор Либерман Saeima

«Жизнь без бюджета в течение трех с половиной лет, которая так противоречила потребностям экономики Израиля и так серьезно ей навредила, была вызвана интересами одного-единственного человека», — намекнул Либерман на прежнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Теперь минфин подготовил проект бюджета и назвал его самым социально ориентированным за всю историю государства.

По его словам, ведомство добавило средств на медицину, образование, безопасность, поддержку переживших Холокост, «чтобы людям больше не приходилось ходить с протянутой рукой по канцеляриям депутатов и лоббистов».

Он отметил, что бюджет также предусматривает серьезные перемены в жизни страны, включая различные проекты в сфере энергетики, водоснабжения и транспорта.

Прения по законопроекту о бюджете Израиля на 2021−2022 годы официально стартуют в парламенте страны 2 ноября.