Москва, 2 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В настоящее время чрезвычайно важно прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил посол Италии в России Джорджо Стараче.

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Дипломат в интервью газете «Коммерсантъ» подчеркнул, что такой диалог способен «принести выгоду всем». Стараче напомнил, что Россия недавно приняла решение приостановить работу своего представительства при НАТО, а также работу структур альянса на своей территории.

«Полагаю, что в этом контексте чрезвычайно важно, опираясь, в том числе на то доверие, которое Италия заработала благодаря своей неизменной взвешенности, прилагать усилия к перезапуску конструктивного диалога, способного принести выгоду всем», — добавил посол.

Итальянский дипломат уверен, что на достижение положительных результатов по глобальным вопросам здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода без сотрудничества с Москвой рассчитывать невозможно. Поэтому важно восстановить не только диалог России с НАТО, но и перезапустить отношения Евросоюза и России.

«Несмотря на политические проблемы, которые сохраняются в отношениях между западным миром и Россией, невозможно, чтобы ваша страна не нашла способа перезапустить этот диалог. Слишком сильны связи между нами, невозможно перечеркнуть всю нашу совместную историю», — отметил Стараче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс не желает никакого взаимодействия с Россией. Он добавил, что альянс желал «только учить нас жизни, требуя каждый раз: давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину».

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Напомним, в октябре 2021 года НАТО приняло решение сократить размер миссии России и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность. В альянсе заявили, что российские дипломаты являлись сотрудниками разведки. Россия в свою очередь с 1 ноября приостановила работу своего представительства при Североатлантическом альянсе, прекратила работу информбюро альянса и военной миссии связи в Москве.