Москва, 2 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Российские туристы ждут продления нерабочих дней, объявленных в конце октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, и не спешат брать обратные билеты из туров домой, передают РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса путешествий «Туту.ру».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В самоизоляции

Пик бронирований авиабилетов по России пришелся на 27−29 октября. В эти дни было оформлено на 90% больше авиабилетов, чем в среднем в предыдущую неделю. Затем началось постепенное снижение спроса.

Самые популярные даты вылета зафиксированы 29 и 30 октября, на них пришлось 26% оформленных авиабилетов. На 6−7 ноября, когда должны завершиться нерабочие дни, оформлено лишь порядка 9% авиабилетов.

Аналитики отмечают, что еще не все российские туристы купили обратные билеты и, возможно, будут планировать своё возвращение домой чуть позже, следя за новостями об ограничениях в разных регионах РФ и возможном продлении длинных выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, первый регион России объявил о продлении нерабочих дней. В Новгородской области длинные выходные продлятся до 14 ноября.

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