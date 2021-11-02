Ярославль, , 10:46 — REGNUM В центральной районной больнице Ростова Ярославской области развернули дополнительные 50 коек с подачей кислорода для приёма ковид-больных. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Койка Adm44.ru

Всего в больнице 257 перепрофилированных коек для приёма жителей с коронавирусной инфекцией из них 140 — с подачей кислорода. Дополнительные кислородные концентраторы были установлены в ЦРБ за счёт средств из резервного фонда губернатора.

Больница является четвёртой в области по количеству развёрнутых коек для ковид-больных.

Читайте ранее в этом сюжете: У врио ярославского губернатора подтвердился коронавирус