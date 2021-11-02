Кишинёв, , 10:45 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон готов сотрудничать с правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС), основанной президентом республики Майей Санду. Об этом Додон заявил в эфире телеканала Primul.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я готов к сотрудничеству. Мы должны посмотреть, что можем вместе сделать для страны. Давайте оставим в сторону посылы, которые нас разъединяют», — сказал Додон.

Он призвал найти то, что объединит обе политические силы. В качестве примера лидер Партии социалистов назвал реформу судебной системы.

Напомним, в ПДС после победы на парламентских выборах в июле заявили о планах бороться с коррупцией. Аналогичные заявления делает Санду. В октябре Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении генпрокурора республики Александра Стояногло, назначенного не должность, когда Додон был президентом страны. Члены ПДС в парламент республики внесли законопроект, упрощающий лишение депутатов неприкосновенности.

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