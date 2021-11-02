Москва, , 10:44 — REGNUM Российские предприниматели не успеют преодолеть последствия ограничений в работе до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал предложения уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, призвавшего ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений.

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«Предложения Титова по налоговым отсрочкам важны как голос бизнеса. Но они не решат проблем предпринимателей, возникших вследствие очередного локдауна, — сказал Чеглов. — Ибо Новый год не за горами, и за столь короткий срок предприниматели не успеют преодолеть последствия ограничений в работе. К тому же после 7 ноября может последовать продолжение или смягчение режима в виде разрешения работать с применением QR-кодов. А это тоже потери разной степени значимости. Опять же не прописана процедура признания предприятия пострадавшим. Федеральные меры поддержки малого бизнеса — выплата грантов в размере МРОТ на сотрудника, а также возобновленная программа кредитования под 3% годовых — не покроют реальных потерь».

Как полагает Чеглов, следует вообще простить предприятиям, попавшим под ограничения или временное закрытие, налоги на имущество и землю за период ограничений, а малые и средние еще освободить от социальных выплат.

«И сделать поддерживающие малый бизнес кредиты беспроцентными и срочными (продляемыми, скажем, на квартал после снятия ограничений)», — добавил экономист.

Напомним, что, по словам Титова, подсчитать потери организаций очень непросто.