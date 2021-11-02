Москва, , 10:43 — REGNUM До конца 2021 года инфляция в России будет находиться около порога в 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Инфляция Pixabay.com

«Это связано как с многочисленными внутренними, так и внешними факторами, — сказал Новикова. — Основной причиной сложившейся ситуации стала продолжающаяся пандемия, которая, в свою очередь, повлияла на соотношение спроса и предложения как на мировом, так и на отечественном рынках. В связи с нарушением производственного цикла в глобальных цепочках стоимости (по причине простаивания производства в различных уголках мира) возникли перебои в поставках по многим секторам экономики, что повлияло на дефицит продукции и возникший на данном фоне ажиотажный спрос».

Как уточнила Новикова, другим, уже внутренним фактором для России стало стремление подготовиться к возможной новой волне пандемии, а значит, покупки определенной продукции впрок.

«Более того, боязнь локдауна привела к тому, что население страны начиная с прошлого года целенаправленно инвестировало в приобретение загородной недвижимости (земля, дома), строительство и покупку дорогостоящих товаров, например автомобилей», — добавила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России фактор инфляции оказался несоразмерен с остальными факторами финансовой системы.

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