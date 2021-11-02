Москва, 2 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. На территории Москвы за последние 11 лет открылось 1150 новых промышленных предприятий, сообщил 2 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Промышленность

«Новые предприятия, локализовавшие производства в столице за последние 11 лет, привлекли в экономику города 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и учёным», — рассказал он.

Как рассказал заместитель мэра, наибольшее число организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения — 190. Всего в этой отрасли сейчас работают 412 компаний, в которых занято почти 100 тысяч человек. Около 100 новых компаний появились в сфере медицинской промышленности.