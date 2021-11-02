Ньон, Швейцария, 2 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) оштрафован за нарушения правил безопасности на матчах сборной России с командами Хорватии и Мальты. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Uriston.com Штраф

Причиной такого решения стало вторжение посторонних лиц на поле. Сумма штрафа составила 5 тыс. швейцарских франков.

Напомним, 1 сентября сборная России проводила матч с Хорватией (0:0) в Москве на стадионе «Лужники». С Мальтой (2:0) российская команда играла 7 сентября в Москве на «Открытие Банк Арене».