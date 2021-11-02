Севастополь, , 10:40 — REGNUM Распоряжение о проведении открытого конкурса на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» (Пантеон Славы) на мысе Хрустальном в Севастополе принято правительством города на заседании 1 ноября.

Проект культурного кластера на мысе Хрустальном Пресс-служба правительства Севастополя

«Обещал нашим ветеранам до конца года приступить к созданию на мысе Хрустальный музейного комплекса с Пантеоном Славы, посвящённого Героической обороне Севастополя 1941−1942 годов. В год 80-летия со дня начала Героической обороны Севастополя объявляем конкурс на разработку концепции архитектурного облика мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941−1942 гг.» на мысе Хрустальном, между обелиском «Городу-Герою Севастополю» и скульптурной композицией «Солдат и матрос», — прокомментировал решение правительства губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

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Также, добавил Развожаев, предстоит музеефицировать и вписать в ансамбль мемориального комплекса объект культурного наследия «Форт Меншиков».

Конкурс будет проводиться с 15 ноября 2021 года по 22 февраля 2022 года. Его победитель получит премию в миллион рублей, авторы концепций, которые займут второе и третье место, соответственно — 500 и 300 тыс. рублей. К подготовке технического задания по разработке концепции чиновники обещают привлечь представителей ветеранского сообщества. Окончательный выбор власти также обещают сделать с привлечением представителей общественности и специалистов в сфере градостроительства и архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение создать в Севастополе на мысе Хрустальном городской парк с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов» президент Владимир Путин дал ещё в 2017 году. Однако за четыре года поручение исполнено так и не было. Зато в 2019 году власти города анонсировали планы строительства на мысе Хрустальном культурного кластера, который должен включать в себя оперный театр, хореографическое училище и даже жилые многоэтажки — для сотрудников.

Проект, разработанный австрийским архитектурным бюро и представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал резкую критику со стороны ветеранских и общественных организаций как несоответствующий целям исполнения поручения президента.

Союз Архитекторов Севастополя обратился с открытым письмом на имя председателя правительства России Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором, в частности, называет планы застройки Хрустального мыса, где расположены святые для горожан памятники защитникам Севастополя, «разрушительным ударом» и призывает приостановить строительство кластера, а для оперного театра подобрать другой участок.

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