Москва, 2 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В подмосковном Королёве задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева, сообщила 2 ноября официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Полиция

«В городе Королёве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября бывшего замглавы управления МВД Новосельцева нашли мёртвым в бане в Новой Москве. На теле присутствовали следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

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