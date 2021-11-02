Красноярск, , 10:39 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 701 (темп прироста 0,5%) случай заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 132 632. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Permkrai.ru

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Ачинск и Курагинский район.

Из 701 случая заражения в краевой столице было зафиксировано 155 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 38 (0,5%), в Канске — 31 (0,7%), в Минусинске — 25 (0,4%), в Бородино — 22 (1,4%), в Норильске — 21 (0,3%), в Лесосибирске — 19 (0,7%), в Шарыпово — 15 (0,6%), в Сосновоборске — 13 (0,5%), в Дивногорске — 11 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 42 (1,8%), Иланском — 29 (2,4%), Рыбинском — 24 (1,3%), Абанском — 23 (1,6%), Емельяновском — 17 (0,6%), Шушенском — 15 (1,0%), Минусинском — 15 (1,1%) и Ирбейском — 14 (1,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3451 человек, снят с наблюдения — 3451. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 46 043 человека.

За последние сутки в регионе проведено 3469 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 987 032.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по данным на 1 ноября зарегистрирован всего 131 931 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 681 случай.

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