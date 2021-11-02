Ташкент, 2 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Власти Узбекистана не рассматривали вопрос о размещении военных объектов США на своей территории. Об этом 2 ноября заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов журналистам.

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Он указал, что «нас удивляет продолжение будирования вопроса, несмотря на серьезные официальные заявления с нашей стороны, заявления правительства».

По его словам, непонятно, какая цель преследуется теми, кто эту тему муссирует.

«Я хочу отметить следующее: этот вопрос не поднимается, не обсуждается и не поднимался. Это касается взаимодействия с какой-либо страной, независимо, будь это Америка, либо другая страна», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.