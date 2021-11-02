Москва, , 10:37 — REGNUM Продюсер и режиссёр Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ. Об этом он сообщил 1 ноября 2021 года на личной странице в Facebook.

Ольга Бузова Instagram.com/buzova86

«Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт», — заявил Бояков. «Озвученная Кехманом причина — моё отношение к Дорониной (бывшему худруку МХАТ — ИА REGNUM)», — пояснил он.

Ранее руководство МХАТа отменило постановку «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой из-за «плохих продаж» билетов. Артистка была возмущена данным фактом и предоставила несколько скриншотов, указывающих на то, что все места на спектакль были выкуплены.

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