Владивосток, 2 ноября 2021, 10:34 — REGNUM Правительство России дополнило план мероприятий по развитию острова Русский в Приморском крае. В том числе, там намерены построить гостиничный комплекс «Приморские тропики», сообщается на сайте правительства РФ. Изменения утверждены 2 ноября председателем федерального исполнительного органа Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макет гостиничного комплекса «Приморские тропики» на острове Русском во Владивостоке
Макет гостиничного комплекса «Приморские тропики» на острове Русском во Владивостоке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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В списке дополнений — строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» (запланировано на 2023−2027 годы), реконструкция бухты Новик (2022−2024 годы) и строительство гостиничного комплекса «Русские тропики» (до 2030 года). Комплекс будет включать в себя отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты.

Бухту Новик загрязняют технические и ливневые стоки, эту проблему будут решать с помощью модернизации инженерный сооружений. После проведения работ остров можно будет использовать для туризма. Также запланировано решение экологических проблем на острове: после ледяного дождя в 2021 году возникла необходимость оздоровления лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, долгие годы остров Русский был зарыт для массового посещения из-за транспортной недоступности. Когда были построены мосты, уникальный растительный и животный мир острова оказался погребён в мусоре.