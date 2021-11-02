Владивосток, , 10:34 — REGNUM Правительство России дополнило план мероприятий по развитию острова Русский в Приморском крае. В том числе, там намерены построить гостиничный комплекс «Приморские тропики», сообщается на сайте правительства РФ. Изменения утверждены 2 ноября председателем федерального исполнительного органа Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макет гостиничного комплекса «Приморские тропики» на острове Русском во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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В списке дополнений — строительство инфраструктуры для инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» (запланировано на 2023−2027 годы), реконструкция бухты Новик (2022−2024 годы) и строительство гостиничного комплекса «Русские тропики» (до 2030 года). Комплекс будет включать в себя отели, конференц-залы, аквапарк и спортивные объекты.

Бухту Новик загрязняют технические и ливневые стоки, эту проблему будут решать с помощью модернизации инженерный сооружений. После проведения работ остров можно будет использовать для туризма. Также запланировано решение экологических проблем на острове: после ледяного дождя в 2021 году возникла необходимость оздоровления лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, долгие годы остров Русский был зарыт для массового посещения из-за транспортной недоступности. Когда были построены мосты, уникальный растительный и животный мир острова оказался погребён в мусоре.